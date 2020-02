Sassuolo, De Zerbi: «Serata bellissima. Roma? Il miglior calcio d’Italia» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, analizza la bella vittoria contro la Roma: ecco il commento dell’allenatore Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo. DE Zerbi – «Oggi c’è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla, basti vedere i gol con la Spal, andiamo subito in avanti. Quando c’è da forzare in avanti va fatto. La fase difensiva è stata fatta con attenzione e applicazione. Rispettiamo tantissimo la Roma, la fortuna per il nostro movimento è che un allenatore come Fonseca sia arrivato in Italia. Quando avevamo la palla non volevamo passare il tempo ma determinare la partita». Leggi su calcionews24.com calcionews24

