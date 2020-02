Sardine, l’attivista Jasmine Cristallo condanna la foto con i Benetton: «Sbagliata e impropria, ma dobbiamo guardare avanti» (Di domenica 2 febbraio 2020) L’incontro fortuito con Luciano Benetton sta creando non pochi problemi alle Sardine. Nella giornata del primo febbraio uno dei suoi fondatori e portavoce, Matteo Santori, è stato immortalato in una foto con Luciano Benetton, patron della nota azienda veneta, e Oliviero Toscani, autore di molte campagne Benetton. Una foto che ha scatenato la reazione dei molti sostenitori del movimento nato a Bologna lo scorso 14 novembre. «L’incontro, pur fortuito e occasionale, con Luciano Benetton si è prestato a manipolazioni e strumentali interpretazioni nel momento in cui la credibilità del gruppo veneto è giustamente sotto la generale valutazione, magistratura e governo compresi», scrive su Facebook Jasmine Cristallo, attivista delle Sardine calabresi. “Amicus Plato, sed magis amica veritas”. Il movimento delle Sardine nasce da un’idea di quattro ragazzi bolognesi e ... open.online

Lanf040264 : #Sardine, l’attivista #jasminecristallo condanna la foto con i #Benetton: «Sbagliata e impropria, ma dobbiamo guard… -