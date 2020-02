Sanremo 2020, Stefano Coletta: "Il festival sarà come un grande romanzo popolare" (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Poco più di 48 ore e sarà Sanremo anche per Stefano Coletta. Il neo direttore di Rai 1 insediato il 14 gennaio scorso è arrivato di tutta fretta nel pieno dell'organizzazione del festival mettendo immediatamente 'le mani in pasta' come mostrato alla giornata del primo ascolto dei 24 brani in gara con la sua presenza a fianco di Amadeus, fronteggiando anche il polverone delle polemiche alzato subito dopo l'ormai famigerata conferenza stampa di presentazione.Coletta in nome del Servizio Pubblico oggi è stato ospitato da Vincenzo Mollica nel tradizionale angolo del Tg1 in diretta da Sanremo per la pagina facebook del Tg di Giuseppe Carboni e su Rai Play. Un modo per raccontare il festival che sarà da chi sta lavorando alacremente dietro le quinte: sarà un festival importante perché oltre a presentare la grande musica italiana, le nuove tendenze made in italy. Quest'anno il racconto si ... blogo

