Sanremo 2020, Riki rivela: “E’ un onore essere in gara con due miti” (Di domenica 2 febbraio 2020) Riki al Festival di Sanremo 2020: “Michele Zarrillo e Piero Pelù sono due miti per me” Fra due giorni, martedì 4 febbraio, Amadeus darà il via alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i 24 Big in gara ci sarà anche Riccardo Marcuzzo in arte Riki. Il cantante, arrivato secondo ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 dietro Andreas, è diventato l’idolo dei teenager non solo in Italia ma anche in Sud America. Riki, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che per lui è un onore essere in gara a Sanremo con due suoi miti: “Michele Zarrillo, di cui cantavo le canzoni in macchina quando ero piccolo, e Piero Pelù perché è un ribelle e mette allegria”. Riki vuole stupire la platea dell’Ariston con un look elegante ma contemporaneo. Sicuramente non solo le ragazzine ma anche le mamme e le nonne faranno il tifo per questo giovane ... lanostratv

