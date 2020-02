Sanremo 2020 ospiti serata per serata: tutti gli ospiti del Festival (Di domenica 2 febbraio 2020) Sanremo 2020 ospiti. Il Festival è ormai alle porte: da martedì 4 a sabato 8 febbraio le serate di Rai 1 saranno illuminate dalla kermesse canora. Oltre ai Big in gara, il conduttore Amadeus e le sue varie co-conduttrici accoglieranno moltissimi artisti nazionali. Ecco di seguito tutti gli ospiti serata per serata della kermesse. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2020 ospiti serata per serata Sanremo 2020 PRIMA serata 4 FEBBRAIO. Emma Marrone si esibirà nel nuovo singolo Fortuna e un medley dei suoi più grandi successi; inoltre la cantante salentina sarà sul palco insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna. scaletta e anticipazioni Sanremo 2020 SECONDA serata 5 FEBBRAIO. Ghali presenterà un medley dei suoi successi e il nuovo singolo tratto dal suo nuovo album intitolato DNA. scaletta ... cubemagazine

