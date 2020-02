Sanremo 2020, Marco Masini rivela: “La mia vita stava cambiando” (Di domenica 2 febbraio 2020) Marco Masini in gara al Festival di Sanremo 2020 rivela: “Ho capito che la mia vita stava cambiando” Da martedì 4 a sabato 8 febbraio al Festival di Sanremo 2020 ci sarà, in gara tra i Big, anche Marco Masini. Il cantautore toscano gareggerà nel Festival di Amadeus con la canzone “Confronto”. Il brano viene descritto come un dialogo allo specchio del cantante con sé stesso. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, inoltre, Marco Masini ha svelato che il Festival al quale è più legato è quello del 1990 quando ha vinto nella categoria Novità con il brano “Disperato” sul quale ha dichiarato: “Lì ho capito che la mia vita stava cambiando. Quando salii sul palco e feci le prove di “Disperato” ci fu subito un’attenzione particolare da parte delle persone in teatro”. Sempre in quell’occasione inoltre Masini ha ... lanostratv

