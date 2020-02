Sanremo 2020, Fiorello: "Giletti rilassati, fai sempre polemica. Parla di canzoni" (Video) (Di domenica 2 febbraio 2020) Ironico, o forse no. Vacci a capire qualcosa quando si tratta di Fiorello! Lo showman, che a partire da martedì sarà protagonista al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, viene intercettato dalle telecamere di Non è l’Arena e per tutta risposta manda un chiaro messaggio a Massimo Giletti. “A Giletti piace sempre parlà de polemiche. Giletti ti devi rilassare, questo è un Festival di canzoni, Parlate di canzoni. sempre polemiche. Ne avete Parlato tanto, tantissimo di polemiche”. A 2 giorni dall'inizio del #FestivalDiSanremo non si placano ancora le polemiche su #Amadeus, il #sessismo, #JuniorCally, e anche @Fiorello polemizza con #MassimoGiletti... Stasera la risposta a @nonelarena su @La7tv#nonelarena #Giletti #La7 #Fiorello @SanremoRai pic.twitter.com/QhctlF3y3V — Non è l'Arena (@nonelarena) February 2, 2020 Il riferimento è alle puntate dedicate dalla trasmissione di ... blogo

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RedRonnie : Red Ronnie direttore artistico di Sanremo 2021? Nek tra gli artisti che hanno firmato la petizione - SabrinaSalerno : Oggi su @qn_giorno @pdegliantoni @qn_lanazione @qn_carlino #intervista @SanremoRai #Sanremo2020 #festival press age… -