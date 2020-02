San Martino Sannita: auto si ribalta e finisce in una scarpata (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino Sannita – Incidente stradale nella tarda mattina di oggi a San Martino Sannita. Una Fiat Panda è finita in una scarpata per poi ribaltarsi. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero dell’auto. Il conducente del veicolo, un uomo, ha perso il controllo procedendo lungo via Arenella, probabilmente per evitare un cinghiale. Sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri per i rilievi dell’incidente. L'articolo San Martino Sannita: auto si ribalta e finisce in una scarpata proviene da Anteprima24.it. anteprima24

