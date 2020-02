Sampdoria-Napoli, Gattuso in conferenza: “Fabian non giocherà” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Dopo il successo interno contro la Juventus, il Napoli cerca conferenze a Genova, dove affronterà la Sampdoria nel posticipo del lunedì sera. Di seguito le parole di mister Gattuso in conferenza stampa, tra infortunati, mercato, avversario e calendario delle prossime settimane. Perché ha questi appunti? “La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è prima per gol subiti, sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che può incartarmela e l’ho detto anche ai giocatori. Per noi è fondamentale ed ho detto di vedere anche la classifica ai miei giocatori, se riusciamo a vincere diventa importante per noi, ma ci sarà da battagliare perché è dura affrontarli”. Importante significa l’Europa che conta? “No, ma ... anteprima24

