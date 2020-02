Salvini:tornerò per proteggere italiani

"Mentre io al governo lavoravo per bloccare gli sbarchi, salvare vite e difendere il mio Paese, Pd e compagni hanno riaperto i porti e portoni per la gioia di scafisti e trafficanti". Cosìcommenta lo sbarco dalla Open Arms di 363 migranti a Pozzallo. "Gli sbarchi nel 2020 sono aumentati del 700%,pazzesco.Non mi spaventano minacce e processi, torneremo al governo perl'Italia e i nostri figli".Ieri è stata chiesta una nuova autorizzazione per processarlo proprio per la Open Arms quando era ministro.(Di domenica 2 febbraio 2020)