Salvini, durissimo attacco alle Sardine: “Stanno con Soros e i Benetton” (Di domenica 2 febbraio 2020) Salvini attacca le Sardine e risponde indirettamente a Soros, dopo l’appoggio del magnate al movimento di Mattia Santori dalle pagine del Corriere della Sera. “Ho visto che le Sardine hanno fatto strada, da Piazza Maggiore e dal sostegno agli ultimi all’imprimatur di Soros e, ieri, la pacca sulla spalla da Benetton e Toscani. Montarsi la testa non va mai bene: dal bar di paese e le piazze al salotto di Toscani e all’abbraccio con Soros. Ci eravamo sbagliati, lì di novità non ne vedo tanta”, ha commentato il leader della Lega durante una diretta Facebook. Le dichiarazioni dell’ex ministro dell’Interno, come detto, fanno seguito all’intervista rilasciata da Soros al Corriere, in cui il magnate ungherese aveva dichiarato: “Le Sardine sono state un fenomeno partito dal basso, che ha fatto arrabbiare molto…come si chiama? Ah sì, ... tpi

DonZauker1 : RT @5Selector: #Toninelli durissimo nei confronti di #Salvini sul taglio dei parlamentari: Grazie a lui si farà il referendum dopo che ave… - ma60965065 : RT @5Selector: #Toninelli durissimo nei confronti di #Salvini sul taglio dei parlamentari: Grazie a lui si farà il referendum dopo che ave… - yogurtellina : RT @5Selector: #Toninelli durissimo nei confronti di #Salvini sul taglio dei parlamentari: Grazie a lui si farà il referendum dopo che ave… -