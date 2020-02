Salvini attacca il Festival di Sanremo: “Vincitore già deciso, sarà di sinistra. Boicottiamolo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tra Matteo Salvini e il Festival di Sanremo il rapporto non è mai stato semplice. Il leader della Lega, in questi giorni, sta attaccando a più riprese la kermesse canora che inizierà nella città dei fiori il prossimo 4 febbraio. Se l’era già presa con i cachet dei conduttori, dichiarando: “”Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche…”. Prima ancora, c’era stata la polemica nei confronti del rapper Junior Colly e dei testi delle sue canzoni: “È uno che incita all’odio e alla violenza contro le donne – aveva dichiarato l’ex ministro dell’Interno – Per un anno ho lavorato con Giulia Bongiorno per far approvare il codice rosso. Oggi leggo che la Rai e il più importante Festival della canzone italiana, usando denaro pubblico, sdoganano femminicidio e stupro. Non ho parole: mi auguro che questo tizio non ... tpi

