Rugby, Top 12 2020: il Valorugby batte Calvisano ed avvicina Rovigo, sconfitto dal Petrarca (Di domenica 2 febbraio 2020) Va in archivio la decima giornata del Top 12 di Rugby, la penultima del girone d’andata: erano due i big match odierni, con il Petrarca Padova che batte il Rovigo per 19-16 vendicando la sconfitta in finale di Coppa Italia ed accorciando la classifica nelle prime cinque posizioni, anche grazie al successo del ValoRugby per 22-16 ai danni del Calvisano nell’altra partita di cartello. Approfittano del doppio scontro diretto le Fiamme Oro, che vincono agevolmente contro il Colorno per 42-10, mentre in zona retrocessione è fondamentale il successo per 19-18 dei Lyons ai danni della Lazio, ora ultima in solitaria e staccata dal gruppetto delle altre concorrenti per la salvezza. Peroni TOP12 – Risultati X giornata IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I MediceI 14-19 giocata ieri ValoRugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano 22-16 Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 42-10 Mogliano ... oasport

