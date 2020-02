Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: Galles-Italia 15-19. Azzurre corsare a Cardiff, impresa delle Giaguare! (Di domenica 2 febbraio 2020) L’Italia passa in Galles per 15-19 nella prima giornata del Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile e mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva costretto le Azzurre al pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa. Nel primo tempo le padrone di casa passano a condurre con il piazzato di Wilkins al 3′. L’Italia accusa il colpo e impiega qualche minuto per iniziare a macinare gioco, ma dopo una prima meta invalidata dal TMO al 24′, le Azzurre sfondano al 32′, grazie alla meta marcata da Bettoni. Non c’è trasformazione, dunque si resta su 5-3. Poco tempo per le Azzurre per festeggiare, perché al 36′ Jones riesce ad andare in meta e Wilkins trasforma, mandando le squadre al riposo sul 10-5 per il Galles. Nella ripresa l’Italia parte ... oasport

