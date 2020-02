Rugby femminile, l’Italia salirà al quinto posto del ranking mondiale. Miglior classifica di sempre per le azzurre (Di domenica 2 febbraio 2020) L’ufficialità arriverà soltanto domani, con l’aggiornamento del ranking mondiale, ma a conti fatti, dopo la vittoria esterna sul Galles di oggi, l’Italia del Rugby femminile sarà al quinto posto della classifica per la prima volta nella storia: le azzurre infatti scavalcheranno Australia ed USA e ritoccheranno il Miglior piazzamento assoluto, dato che al massimo erano state seste. Oltretutto il margine sulle australiane, da domani seste, seppur esiguo, sarà sufficiente per le italiane per mantenere il piazzamento anche in casa di sconfitta in Francia la settimana prossima, dato che l’Italia, anche in caso di larga sconfitta, potrà perdere al massimo sei centesimi di punto in terra transalpina. ranking mondiale Rugby femminile DEL 3 FEBBRAIO 2020 1 Nuova Zelanda 93.88 2 Inghilterra 93.65 3 Canada 87.49 4 Francia 85.83 5 Italia 79.25 6 Australia 78.68 7 USA 78.19 8 ... oasport

