Rugby a 7: a Sydney non si ferma il dominio della Nuova Zelanda femminile (Di domenica 2 febbraio 2020) Non cambia la musica nel Rugby 7s femminile, con le Sevens Series che questo weekend sono andate in scena a Sydney, Australia. Vincono le ragazze della Nuova Zelanda e per le Black Ferns 7s è la quarta vittoria consecutiva e il quarto successo su cinque tappe del torneo mondiale della disciplina olimpica. E a pochi mesi da Tokyo 2020 le neozelandesi sono sempre più le favorite d’obbligo per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. Dopo aver chiuso imbattute la fase a gironi, le neozelandesi in semifinale hanno affrontato la Francia, vincendo per 24-7. Nell’altra semifinale, invece, dominio totale del Canada che batte le campionesse olimpiche in carica dell’Australia per 34-0. Così nella finalina per il terzo posto le australiane si risollevano e, seppur a fatica, hanno la meglio delle francesi per 12-10, mentre la Nuova Zelanda sfida il Canada per il titolo a ... oasport

