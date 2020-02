Roma | rinviato lo sciopero Atac di lunedì 3 febbraio

Sciopero mezzi Roma revocato/ “Rinviato ad altra data” : domani servizio Atac regolare : Sciopero mezzi Roma revocato: è stato “Rinviato ad altra data”. domani servizio Atac regolare, confermato invece blocco per i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e Euro 1 e auto Benzina Euro 2

Roma - mezzi pubblici regolari domani : rinviato lo sciopero dei Trasporti : Lo sciopero dei mezzi pubblici in programma domani a Roma è stato rinviato. Lo annuncia in una nota l'ufficio stampa di Roma Servizi per la Mobilità. «domani la rete Atac...

Coronavirus Roma - rinviato il concerto del maestro cinese Tan Dun all’Auditorium : A causa del blocco aereo tra Italia e Cina, conseguenza della diffusione del Coronavirus 2019-nCoV, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha rinviato il concerto diretto dal maestro cinese Tan Dun in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto, in programma il 5 e il 6 febbraio, è stato spostato a data da destinarsi.Continua a leggere

Salvini incassa la sconfitta in Emilia-Romagna e rilancia : «Vinte 8 regioni su 9 : il cambio è solo rinviato» – Video : «Mi sono alzato assolutamente soddisfatto, perché abbiamo fatto tutto quello che è umanamente possibile e anche di più». Matteo Salvini ha rotto il silenzio dopo la sconfitta alle regionali dell’Emilia-Romagna, dove il candidato Pd Stefano Bonaccini ha battuto la candidata leghista Lucia Borgonzoni, con una percentuale di 51,44% contro il 43,62%. «Ne abbiamo vinte 8 su 9 (di regioni, ndr), poteva andare peggio», ha detto nella ...

Coronavirus - rinviato il Capodanno cinese a Roma. La portavoce della comunità : "Basta intolleranza" : La paura del contagio potrebbe essere sfociata in due episodi di razzismo a Venezia e Torino. Lucia King: "E' un virus che può colpire chiunque non dipende dal posto dove si è nati o da dove si proviene"

Coronavirus : aumentano i contagi. Rinviato il capodanno a Roma e Milano : Continuano gli aggiornamenti in merito alla terribile epidemia legata al Coronavirus. Il virus generatosi in Cina provoca una forte polmonite che ha già portato alla morte 56 persone. Il bilancio provvisorio dei contagi è arrivato a contare 1.975 nuovi casi e 324 persone sono in condizioni critiche. In aumento anche i nuovi casi fuori dalla città di Wuhan e dalla Cina: un caso a Shangai, uno in Vietnam e uno ad Hong Kong, dove un gruppo di ...

Virus cinese - rinviato Capodanno in piazza San Giovanni a Roma : “Non è momento di festeggiare” : I festeggiamenti del Capodanno cinese previsti per il 2 febbraio a Roma, in piazza San Giovanni, sono stati rimandati. Finora sono morte 56 persone a causa del coronaVirus, e la comunità ha deciso che le celebrazioni saranno rimandate a un momento di minore sofferenza per la popolazione cinese.Continua a leggere

Gregoretti - maggioranza diserta il voto in Giunta : Salvini a processo - tutto rinviato dopo l'Emilia Romagna : dopo la mossa leghista di votare "sì" al processo contro Matteo Salvini, la maggioranza controbatte e diserta la seduta della Giunta per immunità del Senato. I 23, chiamati a votare la relazione con cui il presidente Maurizio Gasparri propone di negare la richiesta di autorizzazione a procedere, dov

Feltri rinviato a giudizio per il titolo “La patata bollente” sulla Raggi. La sindaca di Roma si costituisce parte civile : “Beceri insulti - volgari e sessisti. Io non dimentico” : “Molti ricorderanno un ‘raffinatissimo’ titolo che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, ‘La patata bollente’, ed un articolo di Feltri condito dai più beceri insulti volgari, sessisti rivolti alla mia persona: nessun diritto di cronaca esercitato né di critica politica… Semplicemente parole vomitevoli”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la notizia del ...