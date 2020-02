Roma, il trucco della gomma bucata: ecco come agivano i ladri (Di domenica 2 febbraio 2020) In manette due uomini di 45 e 50 anni con una lunga lista di precedenti. Derubavano le loro vittime, per lo più persone anziane, entrando in azione nei parcheggi di bar e centri commerciali. Sempre lo stesso il modus operandi come raccontato dalle denunce e immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. fanpage

gilsue49 : RT @MIURAdalCuore: @sergiodesiena Roma non è stata fatta in un giorno. Devi essere paziente, stai progredendo .. ???? Forse alla fine dell'a… - larennachic : dai care almeno vi siete fatte la cofana il trucco e un giro gratis a Roma al limite #cepostaperte - VikyBorgomeo : Roma, il trucco della 'gomma forata': così i ladri ingannavano le loro vittime -