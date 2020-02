RISULTATI SERIE C | CLASSIFICA Vicenza lanciato nel girone B | diretta gol live score

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi : due squadre ancora imbattute - live score : Risultati Serie D: Classifiche dei gironi e live score delle partite in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020, nei nove gironi del torneo

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol live score : si gioca all'Allianz Stadium! : Risultati Serie A e classifica: Diretta gol live score delle partite della 22^ giornata di campionato in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020

RISULTATI SERIE D/ Live score - classifiche gironi : Prato braccato dalla Lucchese : RISULTATI SERIE D: classifiche dei gironi e Live score delle partite in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020, nei nove gironi del torneo

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Così nelle partite di andata - diretta gol live score : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: diretta gol live score delle partite della 22^ giornata di campionato in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020

RISULTATI SERIE C - classifica/ Diretta gol live score delle partite (2 febbraio) : Risultati Serie C, classifica e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020, per la 24^ giornata di campionato

RISULTATI SERIE B - classifica/ Diretta gol live score delle partite (2 febbraio) : Risultati Serie B e classifica: Diretta gol live score delle partite della 22^ giornata di campionato in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol live score delle partite (2 febbraio) : Risultati Serie A e classifica: Diretta gol live score delle partite della 22^ giornata di campionato in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020

RISULTATI SERIE D/ Classifiche dei gironi - live score delle partite (2 febbraio) : Risultati Serie D: Classifiche dei gironi e live score delle partite in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020, nei nove gironi del torneo

RISULTATI SERIE C - classifiche/ Diretta gol : Monza scatenato - 4 a 0 al Lecco! : Risultati Serie C, classifiche: la Diretta gol live score delle partite, per la 24^ giornata del terzo campionato italiano, nei gironi A, B e C.

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol : poker Sassuolo - la Roma finisce ko : Risultati Serie A, classifica: la Diretta gol live score delle partite, anticipi della 22^ giornata di campionato, oggi 1 febbraio 2020.

RISULTATI SERIE C - CLASSIFICHE/ Diretta gol : in campo per gli anticipi! Live score : RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: la Diretta gol Live score delle partite, per la 24^ giornata del terzo campionato italiano, nei gironi A, B e C.

Pallanuoto - Serie A1 2020 : RISULTATI e classifica della 12ma giornata. Tutto facile per Recco e Brescia : Torna la regular season del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile dopo il lungo stop arrivato anche a causa degli Europei svoltisi a Budapest. Oggi è andata in scena la dodicesima giornata: Tutto facile per le big con Pro Recco e AN Brescia che vincono senza problemi. Spettacolare vittoria di misura per la Roma nel derby sulla Lazio. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 12ma giornata Serie A1 ...

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : il Parma acciuffa il Cagliari! Live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: la Diretta gol Live score delle partite, anticipi della 22^ giornata di campionato, oggi 1 febbraio 2020.

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : l'Empoli riparte - Crotone ko! Live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: la Diretta gol Live score delle partite previste per la 22^ giornata di campionato, oggi sabato 1 febbraio 2020.