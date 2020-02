Renzi | Bonafede attento | sulla prescrizione Italia Viva vota no Il ministro | no ai

Prescrizione - Renzi a Bonafede : "Fermati" : 15.13 All'Assemblea nazionale di Italia Viva, Renzi dice al ministro della Giustizia Bonafede di fermarsi sulla Prescrizione. "Fermati finchè sei in tempo,perché in Parlamento votiamo contro". "Non siamo un partito di plastica,siamo un partito vero. Più ci denigrano, più dimostreremo di poter dettare l'agenda" dice Renzi, e "chi vuole costruire correnti torni nel Pd". Annuncia che "il 14 febbraio consegneremo al governo il nostro piano choc". ...

Matteo Renzi contro Bonafede e M5s : "Fermatevi - sulla prescrizione non avete i numeri in Parlamento" : "Fermatevi perché non avete i numeri in parlamento". Matteo Renzi lancia un messaggio chiaro a M5s e Alfonso Bonafede sulla prescrizione. Dal palco dell'assemblea di Italia Viva a Roma, l'ex premier non molla e sfida il ministro della Giustizia, a costo di rischiare la crisi di governo che, almeno a

Prescrizione - la minaccia di Renzi al governo : “Bonafede fermati - votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato” : “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, chiudendo la prima assemblea nazionale del suo partito. “Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica, e senza di noi non avete i numeri in Senato”, aggiunge. “Non ne posso più delle polemicucce, patti chiari e ...

Prescrizione - Bonafede : “Se non convinciamo i Renziani ce ne faremo una ragione”. Renzi : “I 5 stelle? Per me sono finiti” : I Renziani? “Se non riusciremo a convincerli sulla Prescrizione ce ne faremo una ragione poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità“. I 5 stelle? “Alle prossime elezioni ci saranno ancora? Per me sono finiti”. Ennesima giornata di botta e risposta tra Italia viva e 5 stelle. Il terreno di scontro? Sempre lo stesso: la giustizia. “Sulla Prescrizione noi votiamo per difendere una proposta del governo ...

Prescrizione - Renzi ancora contro la riforma Bonafede : “Esibita come uno scalpo per un messaggio giustizialista” : “La riforma Orlando è una riforma che ha allungato i tempi della Prescrizione. Eliminare la Prescrizione corrisponde a un principio barbaro di giustizialismo senza fine, finalizzato a far sì che un cittadino diventi imputato a vita”. Così Matteo Renzi, presentando in Senato la proposta sull’allargamento di 18 app. “Il lodo Conte ha un secondo aspetto di problematicità: nessuno crede che si possa arrivare al processo ...

Bonafede contro Iv : “Si è isolata dalla maggioranza”. Renzi : “Non siamo al governo per diventare grillini” : Scontro sulla prescrizione, Bonafede: “Prendo atto che Italia Viva si è isolata dalla maggioranza”. Matteo Renzi: “Abbiamo fatto un governo per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini”. Intervenuto ai microfoni di Circo Massimo, il Guardasigilli Bonafede ha commentato la presa di posizione di Italia Viva, che in Commissione ha votato contro il governo sostenendo, insieme con Lega, Fi e Fdi, la proposta del ...