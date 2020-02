Regionali Campania, l'assemblea M5S dice no all'alleanza con il Pd: 90% voti contrari (Di domenica 2 febbraio 2020) All? Hotel Ramada di Napoli il Movimento 5 Stelle raduna circa 400 attivisti e simpatizzanti all? assemblea per decidere su eventuali alleanze alle Regionali di primavera in Campania. Il... ilmattino

micillom5s : Verso le Elezioni Regionali in #Campania. Nessun accordo è stato siglato, si decide tutti insieme - Mov5Stelle : Da oggi, mercoledì 29 gennaio, parte su #Rousseau l'acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie… - micillom5s : Parte oggi su Rousseau la fase di acquisizione delle disponibilità a candidarsi per le regionarie come consiglieri… -