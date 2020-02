Regionali Campania, l’assemblea degli attivisti M5s boccia l’alleanza col Pd: il 90% dice no. Fico: “Ascoltato opinioni, ora decide Crimi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Sette ore di interventi, circa 120, regolati rigidamente dal cronometro con 2′ a testa. Ma per capire gli umori degli attivisti del Movimento 5 Stelle della Campania all’assemblea indetta all’Hotel Ramada di Napoli sulle alleanze per le Regionali di primavera è bastata mezz’ora. Schiacciante il no ad accordi con il Pd (“con e senza De Luca candidato”) che tocca il 90%, appena più sfumata l’opposizione ad accordi con “liste civiche”, giudicate da molti un espediente dei partiti tradizionali. Gli interventi dei pochissimi disponibili a sedersi ad un tavolo con i democratici sono stati coperti da fischi di dissenso. E qualcuno, come Rosa Maria, del Meet Up di Cardito, favorevole (“ma con un candidato comune della società civile”) va via senza parlare. “Vi abbiamo mandato noi a Roma, siete dei portavoce, venite a presentarvi alle ... ilfattoquotidiano

