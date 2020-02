PRONOSTICI SERIE B Scommesse e quote | grande equilibrio atteso al Romeo Menti

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote : il Torino cerca riscatto al Via del Mare : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse per le partite della 22^ giornata del primo campionato italiano, il 1 e 2 febbraio 2020.

Benevento-Salernitana - Serie B : formazioni - PRONOSTICI : Benevento-Salernitana è il posticipo della domenica sera della ventiduesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. BENEVENTO – SALERNITANA | domenica ore 21:00 I risultati del sabato di Serie B sono stati favorevoli al Benevento: il Pordenone secondo in classifica ha perso, così come il Crotone terzo che è rimasto a quota 34. Nel caso del Benevento però gli stimoli e le ...

Chievo-Venezia e Juve Stabia-Perugia - Serie B : PRONOSTICI : Chievo-Venezia e Juve Stabia-Perugia sono due partite della ventiduesima giornata di Serie B in programma domenica, si giocano alle 15: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. CHIEVO – VENEZIA | domenica ore 15:00 Nel corso del calciomercato di riparazione il Chievo è rimasto a guardare e questo potrebbe rappresentare un problema in ottica promozione in Serie A. La rincorsa verso i playoff sarà più complicata ...

Udinese-Inter - Serie A : probabili formazioni - PRONOSTICI : Udinese-Inter è il posticipo serale della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. UDINESE – INTER | domenica ore 20:45 L’ennesimo deludente pareggio dell’ultimo periodo, quello contro il Cagliari in casa, e l’espulsione di Lautaro Martinez avevano fatto temere il peggio ai tifosi dell’Inter, ormai abituati negli ultimi anni ai cali ...

Lecce-Torino - Serie A : probabili formazioni - PRONOSTICI : Lecce-Torino è il primo dei due posticipi della domenica della ventunesima giornata di Serie A, si gioca alle 18. Tutte e due le squadre se la passano male e avrebbero urgente bisogno di una vittoria per risollevarsi anche a livello morale: statistiche, probabili formazioni e pronostici. LECCE – TORINO | domenica ore 18:00 Quella dello stadio “Via del Mare” sarà una partita delicata tra due squadre che se la passano ...

Milan-Verona - Serie A : probabili formazioni - PRONOSTICI : Milan-Verona è una partita della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Pioli è in grande ripresa ma di fronte si troverà una delle più grandi sorprese della stagione: statistiche, probabili formazioni e pronostici. MILAN – VERONA | domenica ore 15:00 Il Milan è in grande ripresa. Dall’inizio del mese di dicembre il Milan ha ottenuto 17 punti in classifica, meno solo della Lazio ...

Lazio-Spal - Serie A : probabili formazioni - PRONOSTICI : Lazio-Spal è una partita della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Simone Inzaghi vuole ripartire dopo il derby pareggiato contro la Roma: la Spal in difficoltà e in zona retrocessione sembra essere la squadra giusta per riuscirci: statistiche, probabili formazioni e pronostici. LAZIO – SPAL | domenica ore 15:00 La Lazio ha provato a ingaggiare Giroud dal Chelsea come ulteriore ...

Atalanta-Genoa - Serie A : probabili formazioni - PRONOSTICI : Atalanta-Genoa è una partita della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. La squadra allenata da Gasperini è in lotta per il quarto posto con la Roma, quella allenata da Nicola dovrà lottare per non retrocedere: statistiche, probabili formazioni e pronostici. ATALANTA – GENOA | domenica ore 15:00 Il Genoa si trova in piena zona retrocessione, durante il calciomercato invernale ha fatto parecchi movimenti ma ...