Primera Division, Eibar-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Primera Division, Eibar-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote Presso l’Estadio Municipal de Ipurúa di Eibar, alle ore 14:00 di domenica 2 febbraio, si disputerà Eibar-Betis. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division. L’Eibar, che attualmente occupa la posizione numero quindici in classifica a 23 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Celta Vigo per 0-0. Finalmente un buon periodo per gli armeros, che nelle ultime cinque di campionato hanno perso una volta sola risalendo la china in zona salvezza.Segui Termometro Politico su Google News Il Betis è dodicesimo in graduatoria con 27 punti e nell’ultimo match giocato ha perso in trasferta contro il Getafe per 1-0. Non sembra uscire dalle zone di centro classifica la squadra andalusa, mai veramente continua in questo campionato. La classifica ... termometropolitico

