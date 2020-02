Primera Division, Athletic Bilbao-Getafe: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Primera Division, Athletic Bilbao-Getafe: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo stadio San Mamés di Bilbao, domenica 2 febbraio alle ore 16:00, giocheranno Athletic Bilbao e Getafe. Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division. L’Athletic Bilbao, che oggi è in nona posizione in classifica con 31 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Espanyol per 1-1. Non riescono più a vincere i Leones, autori di cinque pareggi nelle ultime cinque partite di Liga. La zona europea rischia di allontanarsi.Segui Termometro Politico su Google News Il Getafe è in quarta posizione in classifica con 36 punti e reduce dalla vittoria in casa contro il Betis per 1-0. Sognano anche quest’anno gli azulones, capaci di grandi imprese fin dalla scorsa stagione. I madrileni sono la dimostrazione che nel calcio la ... termometropolitico

Primera Division - Siviglia-Alavés : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Siviglia-Alavés : probabili formazioni , pronostico e quote Siviglia-Alavés è uno degli incontri della 22esima giornata di Primera Division . Calcio d’inizio previsto alle ore 18:30 di domenica 2 febbraio all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa del Siviglia adesso si trovano in terza posizione in classifica con 38 punti e nell’ultima partita giocata hanno vinto in casa il derby ...

Primera Division - Eibar-Betis : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Eibar-Betis : probabili formazioni , pronostico e quote Presso l’Estadio Municipal de Ipurúa di Eibar, alle ore 14:00 di domenica 2 febbraio, si disputerà Eibar-Betis . Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division . L’Eibar, che attualmente occupa la posizione numero quindici in classifica a 23 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Celta Vigo per 0-0. ...

Primera Division - Leganés-Real Sociedad : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Leganés-Real Sociedad : probabili formazioni , pronostico e quote Leganés-Real Sociedad sarà uno dei match della 22esima giornata di Primera Division . Fischio d’inizio previsto domenica 2 febbraio alle ore 12:00 all’Estadio Municipal de Butarque di Leganés. Il Leganés è penultimo in classifica a 15 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Atlético Madrid per 0-0. ...

Primera Division - Valencia-Celta Vigo : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Valencia-Celta Vigo : probabili formazioni , pronostico e quote Valencia-Celta Vigo è uno dei match della 22esima giornata di Primera Division . Calcio d’inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 21:00 all’Estadio de Mestalla di Valencia. Il Valencia, che al momento si ritrova in settima posizione in classifica a 34 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Barcellona per 2-0. Un grande ...

Primera Division - Maiorca-Valladolid : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Maiorca-Valladolid : probabili formazioni , pronostico e quote All’Iberostar Estadi di Palma di Maiorca, sabato 1 febbraio alle ore 18:30, si sfideranno Maiorca e Valladolid. Il match sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division . Il Maiorca, che adesso occupa la quartultima posizione in classifica a 18 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Real Sociedad per 3-0. Subito ...

Primera Division - Real Madrid-Atlético Madrid : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Real Madrid -Atlético Madrid : probabili formazioni , pronostico e quote Alle ore 16:00 di sabato 1 febbraio all’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid scenderanno in campo Real Madrid e Atlético Madrid . Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division . Il Real Madrid , che attualmente comanda la classifica con 46 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Valladolid per 0-1. Splendido ...

Primera Division - Granada-Espanyol : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Granada-Espanyol : probabili formazioni , pronostico e quote All’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, alle ore 13:00 di sabato 1 febbraio, si disputerà Granada-Espanyol . Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division . Il Granada adesso occupa la posizione numero undici in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Siviglia per 2-0. Sempre ...

Primera Division - classifica e programma della giornata 22 : Primera Division , classifica e programma della giornata 22 In prima posizione nella classifica di Primera Division troviamo il Real Madrid a 46 punti, seguito dal Barcellona a 43. Ultimo gradino del podio appannaggio del Siviglia, in ritardo dalla seconda posizione di cinque punti, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Getafe a 36 punti.Segui Termometro Politico su Google News La zona Europa League è invece ...

Primera Division - Valladolid-Real Madrid : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Valladolid-Real Madrid : probabili formazioni , pronostico e quote Alle ore 21:00 di domenica 26 gennaio, presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid, scenderanno in campo Valladolid e Real Madrid . Il match sarà valevole per la 21sima giornata di Primera Division . Il Valladolid adesso occupa la quindicesima posizione in classifica a 22 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Osasuna per ...

Primera Division - Real Sociedad-Maiorca : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Real Sociedad-Maiorca : probabili formazioni , pronostico e quote Real Sociedad-Maiorca è uno dei match in programma nella 21esima giornata di Primera Division . Calcio d’inizio previsto domenica 26 gennaio alle ore 18:30 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián. La Real Sociedad attualmente si trova sesta in classifica a 31 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Betis ...

Primera Division - Getafe-Betis : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Getafe-Betis : probabili formazioni , pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 16:00, allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, andrà in scena Getafe-Betis . Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division . Il Getafe al momento è in sesta posizione in classifica con 33 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Leganés per 0-3. Hanno ripreso a marciare nel derby ...

Primera Division - Celta Vigo-Eibar : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Celta Vigo-Eibar : probabili formazioni , pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 14:00, all’Estadio de Balaídos di Vigo, si sfideranno Celta Vigo e Eibar. La partita sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division . Il Celta Vigo, è terzultimo in classifica con 16 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 1-1. I galiziani hanno urgente bisogno di un successo per ...

Primera Division - Atlético Madrid-Leganés : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division , Atlético Madrid-Leganés : probabili formazioni , pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 12:00, all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena Atlético Madrid-Leganés . Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division . L’ Atlético Madrid al momento è in terza posizione in classifica a 35 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Eibar per 2-0. Periodaccio ...

Primera Division - classifica e programma della giornata 21 : Primera Division , classifica e programma della giornata 21 Ventunesima giornata , seconda del girone di ritorno, per la Liga spagnola. I match di questa giornata avranno inizio venerdì sera alle 21 con l’anticipo Osasuna-Levante. Ma vediamo la classifica della Liga prima del match. In prima posizione nella classifica troviamo ancora a parimerito le squadre più blasonate della Liga, ovvero Barcelona e Real Madrid a 43 punti. Entrambe le ...

Primera Division - Barcellona-Granada : probabili formazioni - pronostico e quote : Primera Division, Barcellona-Granada: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 21:00, presso lo stadio Camp Nou di Barcellona, si disputerà Barcellona-Granada. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Primera Division. Il Barcellona al momento si trova in testa alla classifica a 40 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta nel derby contro l’Espanyol per 2-2. Inizia un nuovo ciclo in casa ...

