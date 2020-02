Prescrizione, Renzi minaccia Pd-M5s/ “Bonafede si fermi o Iv vota contro il Governo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Prescrizione, Matteo Renzi minaccia Pd-M5s "Bonafede ferma la tua riforma altrimenti noi di Italia Viva votiamo contro il Governo" ilsussidiario

petergomezblog : Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numer… - fattoquotidiano : PRESCRIZIONE, RENZI MINACCIA IL GOVERNO: “Votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato. Bonafede, f… - dellorco85 : L'ultimo sondaggio ixe' per la RAI da il #M5S al 15,9 % e #ItaliaViva in discesa al 3,6 %. Contemporaneamente Renzi… -