Prescrizione, Renzi minaccia il governo: “Votiamo no, in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. Vi ho avvertiti” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione. Bonafede, fermati finché sei in tempo. Poi non dite che non ve lo avevamo detto: in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. E forse nemmeno alla Camera”. A dirlo, dal palco di Cinecittà che chiude la prima Assemblea nazionale di Iv, Matteo Renzi. A Palazzo Madama i Senatori di Italia Viva sono 17. L'articolo Prescrizione, Renzi minaccia il governo: “Votiamo no, in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. Vi ho avvertiti” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

