Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato” (Di domenica 2 febbraio 2020) “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, chiudendo la prima assemblea nazionale del suo partito. “Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica, e senza di noi non avete i numeri in Senato”, aggiunge. “Non ne posso più delle polemicucce, patti chiari e amicizia lunga, non dite che non ve lo avevamo detto – sottolinea -. Tra la barbarie e la civiltà, noi stiamo con la civiltà”. L'articolo Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

