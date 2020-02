Premier League, Tottenham-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Premier League, Tottenham-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 febbraio alle ore 17:30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra giocheranno Tottenham Hotspur e Manchester City. Il match sarà valevole per la 25esima giornata di Premier League.Segui Termometro Politico su Google News Il Tottenham, che oggi è in settima posizione in classifica a 34 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Norwich per 2-1. Un successo utile più che altro a dare morale agli Spurs, reduci da un periodo non facile. Ora è il momento del grande test. Il Manchester City oggi occupa la seconda posizione in classifica a 51 punti e ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Sheffield United per 0-1. La lotta al titolo sembra ufficialmente abbandonata, ma come minimo dai Citizens ci si aspetta la piazza d’onore. La classifica ... termometropolitico

SkySport : ? Poker #Liverpool ?? Gran rimonta di #Ancelotti ?? Tutti i risultati #SkySport #SkyPremier #PremierLeague - cornelis_man : Ma che squadra è il #Liverpool ? #Premier_League #Calcioinglese - BadManSaks : RT @jmemc55: Premier League CBs vs Lacazette -