Premier League, Burnley-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Premier League, Burnley-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 febbraio alle ore 15:00, presso lo stadio Turf Moor di Burnley, va in scena Burnley-Arsenal. Lo scontro sarà valido per la 25esima giornata di Premier League. Il Burnley, che adesso occupa la posizione numero quattordici in classifica a 30 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Manchester United per 0-2. Buon’annata dei clarets, che puntano e si avvicinano sempre di più all’obiettivo stagionale, la salvezza.Segui Termometro Politico su Google News L’Arsenal è in dodicesima posizione in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Chelsea per 2-2. Ancora una stagione deludente quella dei gunners, che non riescono a trovare la giusta continuità. E questa sfida non è sicuramente la più facile da ... termometropolitico

