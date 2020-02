Prato, muore nel ristorante cinese: scattano protocolli per coronavirus (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo è morto in un ristorante cinese e immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza per il coronavirus. È successo nella mattina del 2 febbraio, intorno alle 11. Il ristorante Heping si trova a Prato, precisamente in via Becherini, tra il quartiere San Paolo e il Macrolotto Zero. muore nel ristorante cinese, controlli per coronavirus La polizia e i soccorsi sono intervenuti immediatamente e tutti hanno indossato le protezioni speciali contro il contagio. Tuttavia, l’allarme è subito rientrato: non si trattava del virus. L’uomo, un cittadino cinese di 43 anni, è morto a causa di un infarto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe sentito male all’interno del ristorante cinese, dove l’hanno visto accasciarsi a terra. Subito le ambulanze della Misericordia e della Croce d’Oro sono intervenute sul posto per prestare soccorso. ... notizie

