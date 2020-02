Popolare di Bari, l'ira dei risparmiatori: "Avevo 70mila euro per mia figlia disabile" (Di domenica 2 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Sono più di 70mila le persone truffate dalla Banca Popolare di Bari. Ieri, un sit-in di protesta organizzato da alcuni risparmiatori all'esterno della sede della filiale di via Cavour: "Ridateci in nostri soldi" "Ridammi i miei sudati soldi". È un coro unico quello che si leva davanti alla filiale più grande della Banca Popolare di Bari, in via Cavour, nel centro cittadino del capoluogo pugliese. A protestare sono le decine di piccoli azionisti truffati, vittime del raggiro architettato dai vertici di uno dei più importanti istituti di credito del Mezzoggiorno. Dapprima la manipolazione dei dati poi, il rimaneggiamento dei conti e infine la sparizione dei risparmi di una vita. Così sono state svuotate le tasche dei risparmiatori adunati, nella giornata di sabato, davanti alla sede della BPB in segno di protesta. Sono arrabbiati, furiosi e ragionevolmente ... ilgiornale

