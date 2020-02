Pioli non si nasconde: «Senza Ibra ci manca qualcosa» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio maturato a San Siro contro l’Hellas Verona. Le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio maturato contro l’Hellas Verona a San Siro. Queste le parole del tecnico rossonero sulla mancanza di Zlatan Ibrahimovic. «Ibra ci dà un valore aggiunto, Senza di lui però abbiamo vinto lo stesso in coppa Italia, ci è mancato il secondo gol. Spero di averlo a disposizione da martedì» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

