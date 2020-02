Pioli: “E’ stato bello lo spirito della squadra di provare a vincere fino alla fine” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Milan pareggia contro il Verona. Ai microfoni di Sky parla l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. “Abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo concesso solo sei tiri in porta, ma potevano essere tutti pericolosi. Abbiamo fatto la partita contro una squadra che ci aggrediva sempre. Non siamo tornati subito in vantaggio quando ne abbiamo avuto l’occasione e non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Non abbiamo avuto la lucidità. C’era troppa voglia di sfruttare il momento positivo. Peccato perché era una partita che si poteva vincere anche in un momento di difficoltà con le assenze e la fatica di martedì sera”. Avete un piglio totalmente diverso, è un altro Milan. “Anche oggi si è visto che lo spirito, la generosità, la voglia di fare la partita e di stringere i denti sta facendo la differenza. Su questo dobbiamo costruire qualcosa. Abbiamo un ... ilnapolista

