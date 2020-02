Piatek punge il Milan: «Cambiano attaccanti ogni anno…» (Di domenica 2 febbraio 2020) Piatek, dopo l’addio di qualche giorno fa ecco le prime parole dell’attaccante polacco in terra tedesca Sicuramente l’avventura di Piatek al Milan non è andata come sperava il giocatore ne come sperava la società rossonera. Alla fine il calciatore e il club si sono detti addio a gennaio e il polacco su Instgram ha voluto lasciare un messaggio di saluti. La frecciata però non è tardata ad arrivare. Ecco alcune dichiarazioni riportate da Bild: «Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato ‘Piatek, pum, pum, pum!’. Panchina al Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è un’abitudine con loro». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Piatek punge Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Piatek punge