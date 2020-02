Piatek al veleno: “Al Milan cambiano attaccanti ogni anno, è un’abitudine con loro” (Di domenica 2 febbraio 2020) E’ andato via da qualche giorno, Krzysztof Piatek, ma pare non abbia avuto alcun rimpianto a lasciare Milano. Trasferitosi all’Herta Berlino negli ultimi giorni di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild parlando del suo passato in rossonero. Fonte interna Juve confessa: “Si sta pensando a Van Dijk”, ecco i dettagli su un retroscena clamoroso “​Fare gol è una passione – ha affermato – le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato ‘Piatek, pum, pum, pum!’ Panchina al Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano. cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è un’abitudine con loro”. Calendario Serie A, altro orario “strampalato”: si pensa ad una gara il sabato alle 12.30 (o 13.30)L'articolo Piatek al veleno: “Al Milan cambiano attaccanti ogni anno, ... calcioweb.eu

