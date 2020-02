Perché il Ceta può essere un pericolo per l’Italia (Di domenica 2 febbraio 2020) C’è un certo inaspettato fermento di fronte alla possibile ratifica di trattati di libero scambio, come il Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) l’accordo tra Canada e Unione europea. Inaspettato, Perché fino ad oggi la platea dei cittadini europei si era piuttosto abituata all’idea che il libero commercio fra Stati fosse un traguardo necessariamente da tagliare, in quanto unica via verso lo sviluppo e il progresso. Libero scambio unica possibilità tra le nazioni? Forse è proprio quella parola “libero” che ha rappresentato un tranello semantico non da poco, nascondendo dietro un principio assolutamente positivo, quella che è in realtà una complessa teoria economica. Che i rapporti commerciali tra le nazioni del mondo debbano concretizzarsi solo attraverso trattati di libero scambio è infatti un’idea precisamente “aziendalista”, secondo cui le ... it.insideover

