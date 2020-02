Per quale ragione una società ha bisogno del lavoro dei professori universitari? (Di domenica 2 febbraio 2020) Noi prof. siamo dei privilegiati. Siamo, tutto sommato,ben pagati (molto meno di quello che dicono alcuni giornalisti scandalistici, ma sicuramente meglio di tante altre categorie) e svolgiamo un lavoro interessante e stimolante. Ma meritiamo questo privilegio? Cosa diamo alla società in cambio? La prima risposta che viene in mente è che diamo il nostro contributo in ricerca. Ma è così importante? Io posso parlare per la mia materia (ma credo che per le altre la situazione sia la stessa) e penso che sia una verità manifesta che solo pochissimi possano dare un contributo degno di nota (che sopravvive 20 anni o che è usato effettivamente per mandare avanti la scienza). Per questa ragione, non credo proprio che siamo pagati per la scienza che produciamo. E ritengo per questo che valutare noi prof solo per le pubblicazioni che produciamo sia un gravissimo errore sia concettuale che ... nextquotidiano

emenietti : su @ilpost proviamo a raccontare le cose per quello che sono (o per quanto se ne sa) senza allarmismi. in questi gi… - Pontifex_it : “Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi” (Mc 4,24). Chiediamo al Signore la grazia di non avere pa… - CardRavasi : Vivo in un tempo nel quale gli uomini perdono la fede per la stessa ragione per cui i loro genitori l’avevano: non… -