"Per il vaccino contro il coronavirus ci vorranno almeno sei mesi" (Di domenica 2 febbraio 2020) Il vaccino contro il coronavirus "non è dietro l'angolo. Ci vorranno sicuramente più di sei mesi". Lo ha detto la virologa italiana Ilaria Capua, che ora dirige lo One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, intervenendo in collegamento a 'In mezz'ora in più' su Raitre. "A oggi - ha ricordato Capua - non c'è né cura né vaccino, ma sono stati fatti studi su altri virus molto simili a questo, tra cui il coronavirus della Sars, abbiamo del materiale di partenza per cercare delle soluzioni terapeutiche e per mettere insieme lo sviluppo di un vaccino, che non è dietro l'angolo". agi

