Pasquale Laricchia risponde a Victoria: “Mi deve dei soldi”. Interviene Lory Del Santo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pasquale Laricchia attacca l’ex fidanzata Victoria: “Ha un debito con me”. Ma Lory Del Santo difende la Pennigton A Live-Non è la d’Urso si è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra Pasquale Laricchia e Victoria Pennigton, ex concorrenti del Grande Fratello. Davanti alle telecamere di Barbara d’Urso Victoria ha ribadito quanto dichiarato … L'articolo Pasquale Laricchia risponde a Victoria: “Mi deve dei soldi”. Interviene Lory Del Santo proviene da Gossip e Tv. gossipetv

mujerdemilcara : Pasquale Laricchia, quello che Barbara D’Urso e il GFVip vogliono far passare per violento e misogino, in uno scher… - Silviatra_27 : per non dimenticare... laricchia nega che è un pazzo furioso quando gli partono i 5 min : - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Pasquale Laricchia ha denunciato la sua ex Victoria per le accuse di violenza #noneladurso -