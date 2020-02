Parente replica alla De Girolamo: “Pensasse a Sanremo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Nunzia De Girolamo ritenta, sarai più fortunata! Il 2006 prendesti 176 voti, magari questa volta magari qualche preferenza in più potresti ottenerla. E il tuo sogno,mai realizzato, di diventare consigliere comunale di Benevento potrebbe realizzarsi!”. Così Renato Parente a proposito del commento della ex parlamentare sulle dimissioni di Mastella. “Diversamente pensasse a Sanremo e lasciasse stare i commenti su Benevento, una città straordinaria che non necessita di commentatori a distanza ma di attenzioni così come ha sempre fatto finora il sindaco Mastella”. L'articolo Parente replica alla De Girolamo: “Pensasse a Sanremo” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

