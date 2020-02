Papa Francesco all’Angelus | “La missione del Cristiano è annunciare Gesù”

Così Papa Francesco può manovrare il prossimo Conclave : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, con la nomina del cardinale Sandri a vice decano, può blindare il Conclave. E arrivano le accuse di Viganò L'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò - quello del memorandum tramite cui ha domandato le dimissioni di Papa Francesco per via del caso McCarrick - ne è sicuro: il cardinale Re, nuovo decano del collegio cardinalizio, è in realtà una figura secondaria. Il tutto va ...

Bari - per la messa di Papa Francesco i biglietti saranno distribuiti gratuitamente dalle parrocchie : Le indicazioni dela Curia. La celebrazione il 23 febbraio alle 10,45 in corso Vittorio Emanuele. Un settore sarà riservato ai disabili con un accompagnatore.

Vaticano - Antonio Socci e il cardinale Cordes : "Chiesa verso lo scisma" - Papa Francesco nel mirino : Il cardinale tedesco Paul Josef Cordes, fidatissimo collaboratore di Papa Giovanni Paolo II prima e di Papa Ratzinger poi, in una intervista a La Nuova bussola quotidiana rilanciata da Antonio Socci sul suo profilo Twitter avverte: "Con la Via sinodale la Conferenza Episcopale di Germania ha iniziat

Così Papa Francesco si è avvicinato alla Cina comunista : Francesco Boezi Papa Francesco marcia in direzione della Cina. Una questione geopolitica, che interessa però anche i rapporti tra cattolici e Repubblica popolare Il Papa, qualche giorno fa, ha evidenziato l'impegno del governo cinese per debellare il coronavirus. Il Papa, nel corso di questa settimana, ha incontrato il vicepresidente Usa Mike Pence, che si è recato in Vaticano anche per saldare un'alleanza, quella tra Chiesa e Stati ...

Maria Giovanna Maglie contro il consigliere di Papa Francesco : "Razzista e comunista - insulta i calabresi" : Nei meandri del voto in Emilia Romagna. Ad esplorarli ci ha pensato Maria Giovanna Maglie, la quale non ha mai fatto mistero di stare dalla parte di Lega, Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini. In questo caso, dalla parte degli sconfitti, per quanto il risultato del Carroccio nella roccaforte rossa sia

Cina o Stati Uniti : la strada senza uscita di Papa Francesco : Papa Francesco è il pontefice che ha favorito un “accordo provvisorio” con la Repubblica popolare cinese. Jorge Mario Bergoglio è, per la destra conservatrice statunitense, un “populista di sinistra”, con un pregiudizio anticapitalista. Due affermazioni – una concreta e una dimostrabile – che indicano quale possa essere il giudizio dell’amministrazione americana sull’operato del pontefice ...

Chi sono i "dubbiosi" sul pontificato di Papa Francesco : Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, li ha indicati come i responsabili del "distruttismo" che agita in queste giornate tormentate la Chiesa cattolica. Quell'atteggiamento, vale a dire, che tende a segare alla radice i tentativi di rinnovamento della comunità e magari anche dei semplici tentativi di capirsi e spiegarsi vicendevolmente al suo interno, come dovrebbe essere in qualsiasi agape. Loro però spesso si difendono ribadendo che la ...

Zichichi | Papa Francesco gli regala una Bibbia | FOTO : Antonino Zichici e Papa Francesco, il loro incontro suggellato da un bel dono da parte di Bergoglio, che gli regala una Bibbia. Antonino Zichici e Nicolò Zaniolo sono le ‘guest star’ che ieri, nella basilica di San Pietro, hanno preso parte alla messa domenicale del Papa. Francesco ha infatti celebrato la consueta funzione del giorno […] L'articolo Zichichi | Papa Francesco gli regala una Bibbia | FOTO è apparso prima sul sito ...

Zaniolo da Papa Francesco al derby : “Sfondiamoli” : Nicolò Zaniolo è il grande assente del derby Roma-Lazio. Il centrocampista finito ko a causa di un grave infortunio e già alle prese con il lungo percorso di recupero, ha voluto incitare i suoi compagni sui social. Il classe 1999 che nelle ultime ore è stato oggetto anche di striscioni beceri da parte dei tifosi biancocelesti, ha postato una foto relativa al confronto dell'andata accompagnata da una sola parola ""Sfondiamoli!". Il tutto poco ...

Zaniolo - che emozione : l’incontro con Papa Francesco ed il regalo – FOTO : Nicolò Zaniolo incontra il Papa. Che emozione per il giocatore della Roma Nel match contro la Juventus, Nicolò Zaniolo ha subito un pesante infortunio: l’intervento dello staff medico romanista è stato immediato, con la barella mobile entrata in campo per soccorrerlo e portarlo fuori. La sensazione era quella di un problema grave e lo confermano […] L'articolo Zaniolo, che emozione: l’incontro con Papa Francesco ed il regalo ...

Vaticano - Gonzalo Aemilius il nuovo segretario personale di Papa Francesco : Gonzalo Aemelius nuovo segretario personale di Papa Francesco. Una vita dedicata ai ragazzi poveri e abbandonati dell’Uruguay. CITTA’ DEL Vaticano – Gonzalo Aemelius nuovo segretario personale di Papa Francesco. Il Pontefice ha deciso di portare al suo fianco il padre che per quarant’anni è stato al fianco dei ragazzi poveri e abbandonati nel proprio Paese. Un rapporto di amicizia molto forte tra i due con il ...

Giorno della Memoria - Papa Francesco : “L’indifferenza è inammissibile” : “Domani ricorre il 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, simbolo della Shoah. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l’indifferenza ed è doverosa la Memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera e di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore: mai più!“: lo ha affermato Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza ...

Virus Cinese - Papa Francesco : “Dio sostenga chi combatte l’epidemia” : “Desidero pregare per le persone malate a causa del Virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità Cinese già messo in atto per combattere l’epidemia“: lo ha affermato Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro.L'articolo Virus Cinese, Papa Francesco: “Dio sostenga chi combatte l’epidemia” ...

Papa Francesco ha ricevuto il presidente dell’Iraq Barham Saleh : Città del Vaticano, 25 gen. (askanews) – Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano, il presidente dell’Iraq, Barham Saleh. Tra gli argomenti in primo piano – ha scritto la Santa Sede in una nota – ci si è soffermati sulle attuali sfide del Paese mediorientale e sull’importanza di favorirne la stabilità e il processo di ricostruzione, incoraggiando la via del dialogo e della ricerca di soluzioni adeguate a ...