Pamela Anderson lascia il quinto marito: il matrimonio è durato solo 12 giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) La biondissima Pamela Anderson ha messo fine anche al suo quinto matrimonio. L’attrice, diventata famosissima grazie al ruolo in Baywatch infatti era già stata sposata ben quattro volte… Ecco come è andata realmente la storia tra lei e il suo ultimo e quinto marito Jon Peters. Pamela Anderson, matrimonio lampo: 12 giorni I colpi di scena nella vita della Anderson non sono mai abbastanza, soprattutto per quanto riguarda il lato sentimentale. Poche settimane fa infatti l’ex modella era convolata a nozze con il produttore di “A star is born“, Jon Peters. Questo matrimonio aveva stupito e lasciato perplessi molti fan poiché nessuno – fino al giorno della cerimonia – era a conoscenza della loro relazione amorosa. Ora, a solo dodici giorni dalle nozze, la coppia è di nuovo single. Ecco perché. Un passo indietro in amore Pamela ha spiegato ai suoi fan ... velvetgossip

Corriere : Pamela Anderson e Jon Peters si separano dopo solo 12 giorni (ma non è il record) - ediedi32351586 : RT @Mauri1321: Questa è Pamela Anderson da giovane per @Playboy Una meraviglia - VanityFairIt : Tra l'attrice e il produttore è già finita! Non hanno fatto in tempo nemmeno a richiedere il certificato di nozze..… -