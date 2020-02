PAGELLE Lazio Spal: Immobile-Caicedo inarrestabili, difesa della Spal da brividi VOTI (Di domenica 2 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Spal, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Felipe VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6.5, Acerbi 7, Radu 6.5 (71’ Vavro 6); Lazzari 7.5, Milinkovic 7, Leiva 7, Luis Alberto 7, Lulic 6.5 (60’ Jony 6); Caicedo 8 (48’ Adekanye 7), Immobile 8. All. Inzaghi 8. Spal (3-5-2): Berisha 4.5; Tomovic 4, Felipe 4 (68’ Zukanovic 5), Bonifazi 4; Strefezza 5, Dabo 5 (69’Murgia sv), Missiroli 5, Castro 5.5 (74’ Valdifiori)5.5, Reca 5; Floccari 5, Di Francesco 6. All. Semplici 4.5. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportface2016 : #LazioSpal 5-1, le pagelle e il tabellino - zazoomblog : PAGELLE Lazio Spal: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo - #PAGELLE #Lazio #Spal: #match #primo -