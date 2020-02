Oliviero Toscani spiega la foto delle Sardine con Benetton (Di domenica 2 febbraio 2020) Oliviero Toscani parla oggi con il Gazzettino della foto delle Sardine con lui e Luciano Benetton che sta movimentando la giornata di Santori & Co. Toscani non sembra entusiasta della situazione e non pare aver tanta voglia di parlare dell’accaduto, visto che comincia dicendo che a casa sua invita chi vuole: Veramente ha invitato Mattia Santori e i suoi non a casa sua ma a Fabrica… «E allora? È il mio ufficio. La mia seconda casa. Io i miei amici li invito dove voglio». Ci sarà un motivo se però il centro di Benetton ha rilanciato una foto in cui lei e il signor Luciano posate insieme a loro. «No, nessun motivo. Volete la polemica? Non c’è». E qui è utile segnalare che secondo le Sardine c’era stata una richiesta di “riservatezza” sull’incontro – come ha scritto il Fatto Quotidiano – evidentemente non recepita. Ma c’è un motivo ... nextquotidiano

