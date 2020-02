Nuovo Galles, trovato il corpo del giovane italiano disperso (Di domenica 2 febbraio 2020) La comunicazione arriva dalla polizia australiana del Nuovo Galles del Sud, che conferma la morte di Mattia Fiaschini, nonostante non sia citato direttamente sul sito governativo. Il corpo senza vita del ragazzo di 24anni è stato ritrovato. Il trekker esperto si era disperso mercoledì sulle Blue Mountains, in Australia, popolare meta di scalatori vicino Sydney. E dopo giorni di ricerche, il cadavere è stato localizzato vicino a Baltzer Lookout. La polizia locale aveva attivato le ricerche da due giorni, mentre il padre del giovane era partito per Sydney per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Fiaschini era originario di Cesenatico, dove abita la sua famiglia. Da circa un anno viveva a Sydney dove lavorava come cameriere e barman, con la grande passione per l'escursionismo e la natura.Fiaschini era infatti considerato un trekker esperto, con alle spalle anche scalate ... ilfogliettone

ultima_ora : RT @ultimenotizie: La polizia australiana ha fatto sapere di avere arrestato oltre 180 persone sospettate di aver appiccato alcuni incendi… - Ossmeteobargone : RT @MeteoExpert: Non c'è pace in #Australia: una imponente tempesta di sabbia si è formata oggi nel Nuovo Galles del Sud - cjmimun : 'Il cadavere dell'escursionista italiano Mattia Fiaschini,scomparso e' stato individuato oggi sulle Blue Mountains'… -