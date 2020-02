No Time to Die: il film su James Bond durerà tre ore? (Di domenica 2 febbraio 2020) No Time to Die, il venticinquesimo film di James Bond, con Daniel Craig nel ruolo del protagonista, durerà circa tre ore: la notizia, diffusa da un giornale inglese, è ufficiosa. Un giornale inglese sostiene che No Time to Die, il venticinquesimo film di James Bond, avrà una durata di circa tre ore. La notizia è da prendere con le dovute pinze, dato che la notizia proviene dal Daily Mail, quotidiano noto in patria per la sua scarsa credibilità, ma stando al giornale i cinema britannici avrebbero ricevuto la comunicazione di prevedere circa tre ore per le proiezioni del lungometraggio, in uscita ad aprile. L'articolo contiene questo dettaglio: "Il film è ancora in fase di montaggio, e stando a una foto la durata attuale è di 2 ore e 54 minuti, ... movieplayer

