NFL, Super Bowl 2020: Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers, chi alzerà il Lombardi Trophy a Miami? (Di domenica 2 febbraio 2020) Mancano ormai solamente poche ora e il cinquantaquattresimo Super Bowl della NFL vedrà il suo kick-off. All’Hard Rock Stadium di Miami, Florida, dalle ore 00.40 italiane andrà in scena il match più atteso dell’anno, quello che calamiterà su di sè centinaia di milioni di spettatori, oltre ad i 65.326 privilegiati che avranno modo di seguirlo dal vivo. Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers. Una sfida tra due filosofie opposte. Un match tra due grandissime squadre. Un pronostico? No, impossibile farlo. I campioni della American Football Conference, i Kansas City Chiefs, puntano tutto sul loro clamoroso attacco guidato dall’MVP della scorsa stagione, lo straordinario quarterback Patrick Mahomes. Il prodotto di Texas Tech (che va ricordato a novembre ha rischiato la stagione per un infortunio al ginocchio a Denver) ha dimostrato di poter dominare la scena, sia con i ... oasport

