“Nessuno mi può giudicare”: Borriello scatenato sulla foto tagliata dal Pd (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Marina Cappitti Napoli – “Non esiste nessuno nel partito che ha un’etica morale tale da potersi permettere di giudicare anche il mio più piccolo comportamento. Nessuno mi può giudicare”. A parlare è Antonio Borriello, ex consigliere comunale Pd finito nella bufera per la monetina fuori al seggio durante le Primarie 2016. E che sosterrà Sandro Ruotolo candidato alle suppletive per il Senato. Stamattina la tappa nella sezione dem di San Giovanni a Teduccio. Ovvero nel quartiere che è sempre stato fortino elettorale di Borriello, presente all’iniziativa insieme ad altri militanti. “Sostengo Ruotolo ed è stata una bellissima e affollatissima visita. Una giornata di grande passione civile ed impegno”. Peccato che Lei a quanto pare per il partito è come se non ci fosse. “In che senso?”. Nel senso che nella foto in posa pubblicata sul profilo Fb del Pd ... anteprima24

