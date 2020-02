NBA 2020, i risultati della notte (2 Febbraio): LeBron James guida i Lakers. Strepitoso Lillard, vincono anche i Clippers e Boston (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono dieci le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta nel giorno del ricordo di Kobe Bryant, i Los Angeles Lakers tornano alla vittoria (sicuramente dedicata alla loro leggenda) contro i Sacramento Kings. Finisce 129-113 con LeBron James che mette a referto una tripla doppia da 15 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Importanti anche i 21 punti di Anthony Davis e i 19 di Avery Bradley, mentre a Sacramento non sono bastati i 24 di De’Aron Fox e i 22 di Buddy Hield. Non vincono solo i Lakers, ma successo anche per i Clippers, che in casa superano 118-106 i Minnesota Timberwolves grazie ad una prestazione combinata davvero eccezionale di Kawhi Leonard e Paul George. Il primo chiude con 31 punti, mentre il secondo ne aggiunge altri 21, che permettono a Los Angeles di contrastare un Karl-Anthony Towns da 32 punti e 12 rimbalzi. Momento semplicemente straordinario per Damion Lillard. La ... oasport

Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - SkySport : I giocatori dei #Lakers vengono annunciati tutti come '#Kobe Bryant'. VIDEO - SkySport : #Kobe Bryant. le emozioni dei #Lakers e dello Staples Center alla prima senza di lui. VIDEO -